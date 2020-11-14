الأوقاف تفتتح 500 مسجد خلال 80 يوما

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، قصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل)


يأتي ذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل)، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين.
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