تأجيل محاكمة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة أسلحة وذخائر نارية بحلوان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان، لجلسة 5 يناير المقبل.


وأسندت النيابة للمتهم " طارق.ه"، فنى، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش" بدون تصريح، كما حاز المتهم طلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.

وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أن طبقًا لتحرياتهزالسرية التى أكدت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، استصدر أخرًا بضبط المتهم وتفتيشه، وبضبط المتهم وتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين والسلاح نارى وذخائر نارية، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها فى الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

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