صعوبة في المفاوضات بين ريال مدريد وراموس

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تواجه إدارة نادي ريال مدريد الإسباني صعوبة في المفاوضات مع نجم الفريق سيرجيو راموس، من أجل تجديد عقده.


ووضعت إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز عددًا من الأهداف من أجل ضمها لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.


ووفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية فإن إدارة النادي وضعت عدد من الأهداف من أجل تعويض سيرجو راموس حال عدم الوصول إلى اتفاق حول تجديد تعاقده مع الفريق، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.


وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز وضعت ايريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس القائمة التي ينوي ريال مدريد جلب أحدهم لتعويض راموس حال رحيله.


وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد وضع خيارات أخرى، من أجل الحصول خدماتها حال تعثر صفقة ايريك جارسيا هدف برشلونة السابق، وهم باو توريس مدافع نادي فياريال، ودافيد الابا مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني.


وتميل إدارة نادي ريال مدريد إلى الثنائي ايريك جارسيا، وباو توريس خاصة بمعرفتهم الكبيرة بالدوري الاسباني الليجا، وقدرتهم على فهم الخطط الفنية لزين الدين زيدان.

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