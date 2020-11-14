إصابات الطلاب بسيطة.. كيف طمأنت الصحة المواطنين عن كورونا في المدارس؟

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في ظل القلق والتوتر الذي يحيط بأولياء الأمور بشأن أوضاع الطلاب داخل المدارس تزامنًا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، لتؤكد وزارة الصحة، بأن الإصابات بسيطة وليست كبيرة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وضع الطلاب في المدارس تزامنًا مع تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد.



إصابات بسيطة بين الطلاب

طمأنت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور، بأن حصيلة إصابات كورونا بعد انطلاق العلام الدراسى بين الأطفال هي نفسها قبل بدء الدراسة بمعنى أنه لا يوجد إصابات كبيرة بكورونا بين تلاميذ المدارس.



وأوضحت الوزارة، أن الإصابات بين الطلاب بسيطة والأطفال أقل عرضة للاصابة لكن هناك تشديدات على الذين يديرون العملية التعليمية بارتداء الكمامة.



اكتمال العام الدراسي

وتهتم وزارة التربية والتعليم، بأوضاع الطلاب، حيث أكدت أنه لا توجد إصابات مرتفعة بكورونا في المدارس، والعام الدراسي الجاري سيكتمل تحت أي ظرف.



ونظرًا لكثرة التساؤلات بشأن تعليق الدراسة بالمدارس حال ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، فهناك عدة شروط، أبرزها؛ أن يكون قرار غلق فصل دراسي مشتركًا لكل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.



وكذلك قرار غلق مدرسة يجب أن يكون قرارًا مشتركا لكل من المديرية التعليمية والمديرية الصحية، وذلك وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.



ويغلق الفصل حال ظهور أكثر من حالة مؤكدة بفيروس كورونا، لمدة 28 يومًا، وإذا ظهرت حالات في أكثر من فصل، تغلق المدرسة بالكامل لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.