تعرف على أبطال حكايات "حلوه الدنيا سكر" لـ هنا الزاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تواصل النجمة الشابة هنا الزاهد تصوير مسلسلها "حلوه الدنيا سكر"، أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني، ومن المقرر أن يعرض مطلع العام المقبل على شاشة احدى قنوات "المتحدة للخدمات الإعلامية".


وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد، في جميع القصص بأحداث المسلسل، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.


وقالت هنا الزاهد في تصريحات صحفية، أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلا ويحتاج إلى جهد كبير، موضحة أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.


وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور الخاص بكل شخصية تجسدها في كل حكاية من الحكايات، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.


ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني، حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يتضمن 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة "k media" للمنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي" تامر مرسي، وسيعرض المسلسل على احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.

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