راحة 24 ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا .. والفريق يبدأ معسكر الإسماعيلية غدا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يبدأ الفريق معسكره المغلق في الإسماعيلية، ظهر الغد.


وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة، بعد أن خاضوا أسبوعا من التدريبات الشاقة، تخلله بعض المباريات الودية، وذلك وفقا لخطة الإعداد للمشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويخوض الفريق أول تدريباته بالإسماعيلية في الخامسة مساء غد الأحد، يسبقه محاضرة فنية من المدير الفني يشرح خلالها خطة وخريطة العمل طوال فترة المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوعين.

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