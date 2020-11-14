البنك الأهلي يحصل على توقيع أحمد شرويدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتقل أحمد شرويدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي قادماً من حرس الحدود وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم بعد حصول فريقه على المقابل المادي للصفقة.


وتُعتبر تلك الصفقة هي السابعة للبنك الأهلي الذي صعد للدوري المصري الممتاز ممثلاً لمجموعة الصعيد بعد توقيعه مع محمد فخري على سبيل الإعارة من الأهلي ومحمد كوفي وأحمد ياسر وعاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين.


وسبق وأن لعب شرويدة في النادي المصري منذ عام 2009 حتى 2012 قبل أن ينتقل لتليفونات بني سويف ودافع عن قمصان الإتحاد السكندري وإنبي والإنتاج الحربي والنجوم وخاض مع الحرس الموسم الماضي في 32 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف وحيد.

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شرويدة حرس الحدود الدوري المصري البنك الأهلي

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