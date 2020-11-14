"أيوتا".. عاصفة استوائية تهدد بحدوث فوضى جديدة في أمريكا الوسطى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تختمر العاصفة الاستوائية "أيوتا" في البحر الكاريبي، مما يهدد بضربة استوائية ثانية لدولأمريكا الوسطى؛ نيكاراجوا وهندوراس بعد أن تعرضوا لإعصار إيتا من الفئة الرابعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن "أيوتا" يمكن أن تجلب رياحًا خطيرة وعواصف ومطر يصل إلى 30 بوصة إلى دولتي أمريكا الوسطى، مقتربة من سواحلهما في وقت مبكر يوم الاثنين، حسبما أورد موقع "thejournal".

تقع العاصفة على بعد أكثر من 300 ميل من الجنوب والجنوب الشرقي من كينجستون، جامايكا، مع رياح قصوى تبلغ 40 ميلاً في الساعة، وتتجه إلى الغرب والجنوب الغربي بسرعة 5 ميل في الساعة.

يمكن أن تسبب "أيوتا" المزيد من الفوضى في منطقة لا يزال الناس يتصارعون فيها مع آثار إيتا.

ضرب هذا النظام نيكاراجوا الأسبوع الماضي كإعصار من الفئة الرابعة، مما أسفر عن مقتل 120 شخصًا على الأقل حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من أمريكا الوسطى والمكسيك.

ثم تجولت عبر كوبا وفلوريدا كيز وحول خليج المكسيك قبل أن تتسلل إلى الشاطئ مرة أخرى بالقرب من سيدار كي، فلوريدا، وتتحرك عبر فلوريدا وكارولينا.

تعرضت منطقة خليج تامبا للرياح العاتية والأمطار العاصفة، وكانت هناك حالة وفاة أمريكية مرتبطة بإيتا، وهو رجل تعرض للصعق بالكهرباء في مرآبه الذي غمرته المياه بينما كان يضع أكياس الرمل.

"أيوتا"، هو بالفعل نظام لتسجيل الأرقام القياسية، كونه العاصفة الثلاثين المسماة في موسم الأعاصير الأطلسية المزدحم بشكل غير عادي. ركز هذا النشاط الانتباه على تغير المناخ، الذي يقول العلماء إنه يتسبب في عواصف أكثر رطوبة وأقوى وأكثر تدميراً.

كانت إيتا هي العاصفة رقم 28 في موسم الأعاصير هذا العام ، حيث تعادل الرقم القياسي لعام 2005 للعواصف المحددة. ثيتا، التاسعة والعشرون، تضعف فوق أقصى شرق المحيط الأطلسي.

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