6 أهداف لزيارة سامح شكري إلى الكويت.. تعرف عليها

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يزور وزير الخارجية سامح شكري، خلال الساعات الحالية، دولة الكويت في إطار تعزيز التعاون بين الدولتين بإجراء عدد من المباحثات مع مسئولي الكويت مما يعود بالنفع على العلاقات بين القاهرة والكويت خلال الفترة المقبلة.



وفي الساعات الأخيرة، تم إنهاء إجراءات سفر الوزير سامح شكري من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، قبل مغادرته على الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض ومنها سوف يغادر إلى الكويت.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الأهداف التي تهدف إليها زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت:



- أول الأهداف تسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



- يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة معالي الشيخ د. أحمد ناصر الصباح.



- تتناول اللقاءات التي تجمع الوزير سامح شكري مع مسؤولي دولة الكويت، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.



- زيارة وزير الخارجية ستتضمن كذلك لقاءات مع ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



- الزيارة والرسالة التى يحملها وزير الخارجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة فى الكويت، استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولى البلدين، حسب ما أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى.



- من بين الملفات التي تناقشها الزيارة مناقشة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وآخر التطورات التي تشهدها ولاسيما معاهدات السلام التي تمت بين بعض الدول العربية وإسرائيل مؤخرًا، بجانب مكافحة الارهاب، والتدخل التركي في الشئون العربية.





