بروتوكول تعاون بين التموين وجنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور

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فى إطار توجيهات فخامة الرئيس السيسى لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر....





" المصيلحى: تنفيذ المنطقة بجنوب سيناء ‪ ‬في ضوء خطة استراتيجية الدولة لإنشاء ونشر المناطق اللوجستية والمراكز التجارية على مستوى الجمهورية



فودة: المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدا علي توجه المحافظة لتخفيض الاسعار والحرص علي توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام وتوفيرا لاعباء نقل المواد الغذائية الي المحافظة التي كانت سببا لرفع الاسعار.



‏‪عشماوى": المنطقة اللوجستية بمدينة الطور تتضمن انشطة لوجيستية وتجارية متنوعة منها مراكز للفرز والتعبئة ‬ والتخزين وسوق جملة للمنتجات الغذائية



شهد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع،ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.



وقع بروتوكول‪ ‬التعاون كل من السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ.





وأكد "المصيلحى " على اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة جنوب سيناء،خاصة فى مدينة الطور،بما سيساهم فى توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع، مشيرا الى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وانه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافطات المختلفة.



وأشاد الوزير بالتطورات التي شهدتها محافظة جنوب سيناء على مدار الفترة الماضية من تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في القطاعات المختلفة،حتى أصبحت شرم الشيخ مدينة متكاملة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين من جميع انحاء العالم.



وأوضح " المصيلحى " أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.



من جانبه أشاد السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن انشاء منطقة لوجستية وتجارية بمدينة الطور يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيسام بشكل كبير في توفير كافة المنتجات للمواطنين



وأكد " فودة " أن المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدا علي توجه المحافظة لتخفيض الاسعار والحرص علي توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام وتوفيرا لاعباء نقل المواد الغذائية الي المحافظة التي كانت سببا لرفع الاسعار،كما أن تعد هذة الخطوة هي البداية بمدينة الطور والمحافظة حريصة كل الحرص علي التوسع في الفروع للمناطق التعبئة والتخزين بالمرحلة القادمة بمدينة شرم الشيخ لتوفير احتياجات الاهالي والمنشأت السياحية والتجارية.



وأشار الاستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الى أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجيستية بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي ‪،وأن المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمدينة الطور ستتضمن مراكز للتعبئة ‬ والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.





وأوضح "عشماوي" أن الجهاز نجح على مدار العاميين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل الي 50 مليار جنيه،وأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات،وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪.