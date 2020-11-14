إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا

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أصيب 10 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم سيارة بتروسيكل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في المنيا.







تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة بتروسيكل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمدخل قرية شوشة بمركز سمالوط.







تسبب الحادث في إصابة 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وهم أنور ش ك، 50 سنه، وبولس ز ش، 4 سنوات، وشقيقة مدحت، 19 سنه، ونحلة إس م، 25 سنه، وأميرة س ش، 3 سنوات، وأمل ن ح، 39 سنه، وتريزا ش س، 31 سنه، وسوزان م ع، 35 سنه، وكرلس س ش، 6 سنوات،وشخص اخر مجهول مقيمون جميعا بقرية شوشة بمركز سمالوط.

