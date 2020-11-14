الصين تكتشف وجود فيروس كورونا في شحنة روبيان مجمد سعودية
السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:45 م
وكالات
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أعلنت مدينة لانتشو بغرب الصين اليوم السبت أنها رصدت فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من السعودية، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من فحوص الأطعمة المجمدة.
وقالت لجنة الصحة في بلدية لانتشو في بيان على موقعها الإلكتروني إنها عثرت على عينة إيجابية واحدة يوم الجمعة على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.
وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.
وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 أكتوبر تشرين الأول ووصلت إلى لانتشو في الثامن من نوفمبر الجاري.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بكوفيد-19 من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.
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