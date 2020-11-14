أشرف ذكي وروجينا يخطفان الأنظار بجلسة تصوير جديدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
Advertisements

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها بـ صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".

حيث ظهرت "روجينا" في الصورة بصحبة زوجها الفنان أشرف ذكي، نقيب المممثلين.

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 12 ساعة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 18 ساعة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 9 ساعات

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

02:25 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض