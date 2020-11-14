ثلاث وديات يخوضها منتخب السويس قبل إنطلاق القسم الثاني.. تعرف عليهم

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس ثلاث مباريات ودية خلال معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية، وذلك قبيل إنطلاق دوري القسم الثاني يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل.



تأتي أولى الوديتت مع كهرباء الإسماعيلية، ثم ملاقا المصري البورسعيدي، أما المواجهة الثالثة قلم يحدد طرفها بعد.



واستقرار الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر على الإكتفاء بثلاث وديات فقط خلال معسكر الفريق والمحدد مدته 5 أيام فقط نظرا لضيق الوقت بعد أن حدد الاتحاد موعد إنطلاق منافسات الدوري في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.



يفتتح منتخب السويس منافسات دورى القسم الثانى بمواجهة نظيره الأصغر بورتو السويس الصاعد حديثا، المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد 25 نوفمبر المقبل بمجموعة القاهرة والقناة.