تعقيم منزل محمد صلاح بنجريج بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم السبت بدفع فرق تطهير وتعقيم لمنزل الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.


وكان الإتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.


يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.

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