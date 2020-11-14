سهم " التجاري الدولي "يتصدر الأنشط تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:35 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وتصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية السوق الرئيسي من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 735.7 مليون جنيه وبتداولات 11.4 مليون سهم.

واحتل سهم العربية لحليج الاقطان الترتيب الثاني  بقيمة 282.5 مليون جنيه وبتداولات 96.9 مليون سهم ، ثم شركة العربية لادارة وتطوير الاصول بقيمة 250.16 مليون جنيه وبتداولات 44.4 مليون سهم ثم شركة دايس للملابس بقيمة 224.5 مليون جنيه، وبتداولات 153.7 مليون سهم ، ثم سهم شركة السويدي اليكتريك بالمرتبة الخامسة بقيمة 223.6 مليون جنيه وبقيمة 27.5 مليون سهم .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 12 ساعة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

منذ أقل من ساعتين

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البورصة تعلن عن قائمة الأسهم المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية

اخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أعلي 5 قطاعات تداولاً بالبورصة هذا الأسبوع

البورصة تعلق العروض والطلبات على أسهم 8 شركات بالجلسة الاستكشافية

بـ 2.9 مليار جنيه .. قطاع "البنوك" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة في شهر مايو

تعرف علي ترتيب الأسهم الأنشط تداولاً بالبورصة خلال شهر مايو

أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

02:25 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض