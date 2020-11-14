سهم " التجاري الدولي "يتصدر الأنشط تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي
السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:35 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وتصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية السوق الرئيسي من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 735.7 مليون جنيه وبتداولات 11.4 مليون سهم.
واحتل سهم العربية لحليج الاقطان الترتيب الثاني بقيمة 282.5 مليون جنيه وبتداولات 96.9 مليون سهم ، ثم شركة العربية لادارة وتطوير الاصول بقيمة 250.16 مليون جنيه وبتداولات 44.4 مليون سهم ثم شركة دايس للملابس بقيمة 224.5 مليون جنيه، وبتداولات 153.7 مليون سهم ، ثم سهم شركة السويدي اليكتريك بالمرتبة الخامسة بقيمة 223.6 مليون جنيه وبقيمة 27.5 مليون سهم .
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