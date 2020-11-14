سهم " التجاري الدولي "يتصدر الأنشط تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وتصدر سهم البنك التجاري الدولي ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية السوق الرئيسي من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 735.7 مليون جنيه وبتداولات 11.4 مليون سهم.



