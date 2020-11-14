السجن المشدد 15 عاما لعامل لقيامه بالانتحار في المواد المخدرة

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قوره، بمعاقبةعامل بالسجن المشدد ١٥ عاما لقيامه بالانتحار فى المواد المخدرة.



تعود أحداث القضيه ليوم ٢٩ فبراير ٢٠١٩ عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقنا بقيام اشرف س ع ٤٣ سنه سائق ومقيم بالغردقة وله محل ثانى فى قرية الطويرات بقنا بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامه توزيع كميه منها على عملائه بقنا.



و تم إعداد اكمنه وتم ضبطه أمام قرية القناويه مستقلا سيارته الخاصه وبتفتيشها تم العثور على ٢٠٠٠ قرص مخدر و٣ قطع افيون و١٨٠٠ جنيه وهاتف محمول.

تم صدور الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قوره، وأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء محمد.



