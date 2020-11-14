إستقرار سعر اليورو اليوم السبت 14-11-2020 في البنوك المصرية

إستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت 14-11-2020 ، وذلك بسبب عطلة البنوك،وسجل سعر اليورو في البنك المركزي حوالي 18.38 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 14-11-2020 كالتالي :





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.38 جنيه للشراء .





18.51 جنيه للبيع .









سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.34 جنيه للشراء .





18.56 جنيه للبيع .









سعر اليورو فى بنك مصر

18.34 جنيه للشراء.





18.55 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

18.35 جنيه للشراء.





18.58 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.33 جنيه للشراء.





18.54 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.34 جنيه للشراء.





18.55 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.31 جنيه للشراء.



