ريال مدريد يسعى لضم نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بالظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس.









وزعمت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، عن رغبت ريال مدريد في الحصول على خدمات ديبالا في صفقة تبادلية، أو من خلال البيع المباشر، أو الإعارة.









وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مصادر قريبة من الفريق الملكي أكد عدم ضرورة الميرنجي في التعاقد مع اللاعب.









وأضافت:"ويرون مسؤولي الفريق الملكي أن من الأفضل الصبر على ماركو أسينسيو، الجناح الأيمن لفريق ريال مدريد، لاستعادة مستواه بدلًا من التعاقد مع ديبالا الذي لا يعيش فترة جيدة في يوفنتوس".









وواصل:" أن ريال مدريد يرفض تمامًا فكرة استبدال أسينسيو بديبالا في الصيف المقبل".









واختتمت:" ويخطط الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مواصلة الرهان على مثلث هجومي يتكون من أسينسيو وكريم بنزيما وإيدين هازارد، للحصول على أعلى درجة من الانسجام بينهم على مدار الموسم".



