ريال مدريد يسعى لضم نجم يوفنتوس

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بالظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس.


وزعمت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، عن رغبت ريال مدريد في الحصول على خدمات ديبالا في صفقة تبادلية، أو من خلال البيع المباشر، أو الإعارة.


وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مصادر قريبة من الفريق الملكي أكد عدم ضرورة الميرنجي في التعاقد مع اللاعب.


وأضافت:"ويرون مسؤولي الفريق الملكي أن من الأفضل الصبر على ماركو أسينسيو، الجناح الأيمن لفريق ريال مدريد، لاستعادة مستواه بدلًا من التعاقد مع ديبالا الذي لا يعيش فترة جيدة في يوفنتوس".


وواصل:" أن ريال مدريد يرفض تمامًا فكرة استبدال أسينسيو بديبالا في الصيف المقبل".


واختتمت:" ويخطط الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مواصلة الرهان على مثلث هجومي يتكون من أسينسيو وكريم بنزيما وإيدين هازارد، للحصول على أعلى درجة من الانسجام بينهم على مدار الموسم".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ ساعة الا ربع

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

02:25 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض