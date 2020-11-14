عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء اليوم السبت، على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا.

وأكد الرئيس ثوابت الموقف المصري بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشان سد النهضة يحفظ حقوق مصر المائية.

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