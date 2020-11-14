صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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دخلت ثلاثة أندية تنشط في الدوري المصري الممتاز في صراع قوي من أجل ضم واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.


ويسعى المقاصة والجونة والإتحاد السكندري في مفاوضات جادة من أجل الحصول على توقيع السنغالي أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وبات بادجي قريب من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة الحالية وذلك بعد ضم المغربي بدر بانون من الرجاء المغربي وحاجة النادي الأهلي للإستغناء عن بعض الأجانب من أجل قيد الدولي المغربي.

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