منتخب توجو يعلن هوية لاعبه المصاب بفيروس كورونا

أعلن الإتحاد التوجولي لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعبه سيرجي سيكو الذي يلعب في فريق هلال الشابة التونسي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وبعد تأكد إصابة سيكو بالفيروس تأكد غيابه عن مواجهة المنتخب المصري اليوم على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة من مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021.









ونشر حساب الاتحاد التوجولي عبر تويتر أن سيكو سيخضع لإختبار جديد وذلك لمعرفة موقفه من المشاركة في المباراة القادمة والتي ستكون أمام الفراعنة الأربعاء القادم.



