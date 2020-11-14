فيتنام تستعد لإعصار فامكو و53 قتيلا في الفلبين

تستعد فيتنام لوصول إعصار فامكو إلى اليابسة في الساحل الأوسط للبلاد في وقت مبكر من يوم غدٍ الأحد، حيث ارتفع عدد قتلى الإعصار في الفلبين إلى 53 من أعنف عاصفة دموية في ذلك البلد هذا العام.





وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، اليوم السبت، إن سرعة رياح إعصار فامكو تصل إلى 165 كيلومترًا في الساعة (103 ميل في الساعة)، ومن المتوقع أن تضرب مساحات شاسعة من الساحل الفيتنامي من ها تينه إلى إقليم كوانج نجاي، حسبما اوردت وكالة "رويترز".





وقال رئيس الوزراء، نجوين شوان فوك: "هذا إعصار قوي للغاية"، محذرًا المقاطعات في المسار المتوقع لفامكو للاستعداد لتأثيره.





ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة إدارة الكوارث الحكومية قولها، إن المقاطعات تخطط لإجلاء 468 ألف شخص بنهاية اليوم السبت.





فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب طول ساحلها. وستكون فامكو العاصفة الثالثة عشرة التي تؤثر على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام، حيث قتل أكثر من 160 شخصًا في كوارث طبيعية نجمت عن سلسلة من العواصف منذ أوائل أكتوبر.





وقالت نجوين ثي زوان ثو، رئيسة جمعية الصليب الأحمر الفيتنامي: "لم يكن هناك فترة راحة لأكثر من ثمانية ملايين شخص يعيشون في وسط فيتنام. في كل مرة يشرعون فيها في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم، فإنهم يتعرضون لعاصفة أخرى".





في الفلبين، سارع خفر السواحل ووكالات مكافحة الكوارث، اليوم السبت، لإنقاذ الآلاف في مقاطعة شمالية بعد أن ضرب الإعصار الحادي والعشرون الذي ضرب الفلبين هذا العام جزيرة لوزون الرئيسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء وصباح الخميس.













قتل فامكو 53 شخصًا على الأقل ، وأصيب 52 ، وفقد 22 آخرون في الفلبين ، وفقًا للشرطة والجيش الفلبينيين.