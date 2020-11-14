ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وصل منذ قليل طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، منذ لحظات إلى مقر النادي بالجزيرة.


وجاء وصول طاهر طاهر إلى ملعب التتش، من أجل عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني، للحديث عن الفترة المقبلة.


وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها طاهر داخل ملعب التتش، عقب توقيعه عقود انتقاله رسميًا للمارد الأحمر بداية من الموسم الجديد.


وأعلن النادي الأهلي، عن التوقيع مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 مواسم مقبلة بعد اتفاق بين المارد الأحمر وإدارة ذئاب الجبل، مع بداية الموسم.


ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم خط هجومه بالفترة المقبلة من أجل سد العجز الهجومي الذي يعانيه الفريق، ورغبته في المنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.

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