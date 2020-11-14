خالد أنور يجذب الانظار بقبعة سوداء عبر "إنستجرام"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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نشر الفنان خالد أنور صورة جديدة له، عبرصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر "أنور"، بالصورة مرتدي قبعة سوداء، معلقًا عليها بأيموشن القبعة، وأنهالت التعليقات على الصورة من محبيه وجمهوره.


يذكر أن خالد انور شارك في  بطولة مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والكثير من الفنانين ويعد المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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