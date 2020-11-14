موعد وصول بدر بانون للإنضمام لتدريبات الأهلي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصول الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق الجديد الذي إنضم للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم قادماً من فريق نادي الرجاء المغربي.









ومن المُنتظر أن يصل بانون القاهرة يوم غداً الأحد وذلك تمهيداً لإنضمامه لتدريبات المارد الأحمر تحت إشراف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.









يُذكر أن بانون كان قد تنازل عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى فريقه المغربي من أجل تسهيل إنضمامه للنادي الأهلي وذلك بعد وجود عراقيل كثيرة بين الطرفين.



