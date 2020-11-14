موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:31 م
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
أحمد عصام
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يلتقي منتخب إسبانيا مع منافسه منتخب سويسرا، اليوم السبت 14 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخب اسبانيا ومنتخب سويسرا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد خسر منتخب اسبانيا مباراته في الجولة الماضية أمام منتخب اوكرانيا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويتصدر الماتدور الإسباني تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن منتخبي المانيا وأوكرانيا.

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