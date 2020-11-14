فرج عامر: مشاركة مصر بمنتدى باريس للسلام فرصة عظيمة

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أشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بمشاركة مصر لأول مرة في المنتدي العالمي باريس للسلام في نسخته الثالثة، مؤكدًا على أن هذه المشاركة تُعتبر فرصة عظيمة لمصر؛ خاصة وأن هذا المُنتدي يضم بين جنباته العديد من الشخصيات المرموقه عالميًا أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي، كما أنه يساهم على تبادل الأفكار والخبرات.



وأشار "عامر"، خلال البيان الصادر له، إلى أن مصر تملك الكثير من الإمكانيات السياحية الكبيرة؛ لتكون ضمن أهم 20 دولة فى مجال السياحة فى العالم، خاصة في ظل تفوقها وتميزها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، وياتي ذلك وفقًا للإشادات الدولية، مؤكدًا على أنه لايمكن لأحد أن ينكر الأثار السلبية لفيروس كورونا على الإقتصاد ليس المصري فقط وأنما العالمي أيضًا.



وأكد البرلماني، على أن قطاع السياحة شهد تطورًا كبير، خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، ووضع ملف التطوير على رأس أولوياته، مُتسائلًا حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات الإحترازية الجديدة التي لأبد أن يتم أتخاذها خلال الفترة المُقبلة؛ نظرًا للموجه الثانيه التي تتعرض لها مصر خلال الأيام القليلة المُقبلة.