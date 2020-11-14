أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:01 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يحاول مسؤولو النادي الأهلي إقناع الأنجولي جيرالدو دا كوستا الموافقة على الرحيل عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى مسؤولو النادي الأحمر إلى إقناع اللاعب الأنجولي بالموافقة على الرحيل من خلال العروض التي تلقاها في الأيام الماضية أو فسخ التعاقد مع الأهلي بالتراضي.

ويأمل مسؤولو الأهلي في أن يستجيب جيرالدو على محاولات النادي الأحمر حتى لا يتكبد النادي باقي مستحقات اللاعب المتأخرة حال عدم موافقته على فسخ تعاقده أو الرحيل إلى أي ناد أخر عن طريق الأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد وهم طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر والمغربي بدر بانون.



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