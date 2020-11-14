سمية الخشاب تطل على جمهورها بالكامة وتعلق "بحبكم"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سمية بالصورة مرتدية الكمامة، وعلقت على الصور وكتبت: صباحكم ورد وفل حبايبي ..التزموا الايام دي بلبس الكمامه وربنا يحفظنا جميعااا من كل شر ..بحبكم".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.


مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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