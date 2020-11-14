16 نوفمبر.. نظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات النواب بدائرة بنها وكفرشكر

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حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة بعد غدا الإثنين 16 نوفمبر الجاري، لنظر دعوى جديدة أقامها المرشحا هشام الجندي مستقل، والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل، لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفرشكر.



حملت دعوى الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الأولى، بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم، وأقامها المحامي ناصر عيسى الفقي.



وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى قسم ومركز بنها ومركز كفر شكر للمرشحين الفردي، والمحدد إعلانها غدا الأحد، وفي الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.



واستندت الدعوى إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامة للدائرة.



يذكر أن المحكمة تفصل "اليوم" السبت في الدعوى المحالة لها من القضاء الإداري بالقليوبية لعدم الغختصاص والتي طالبت هي الأخرى بوقف نتيجة الانتخابات بالدائرة، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا، وأحالتها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.