هل يعود كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد بدأ التجهيز من أجل عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رغبة يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو خلال الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير.





وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا إلى خورخي مينديز، وكيل رونالدو، من أجل الحصول على خدماته مجددًا خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن عرض مانشستر يونايتد ضخمًا من الناحية المالية، ورونالدو يدرس العرض جيدًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كرستيانو رونالدو مع يوفنتوس، نهاية عام 2022.











