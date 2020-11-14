تأجيل محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بحلوان

تأجيل محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بحلوان
السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:35 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بمدينة حلوان، لجلسة 4 يناير المقبل.
وأسندت النيابة المتهم "هشام.ف"، صاحب محل، تهمة حيازة طلقات نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح معاون مباحث قسم حلوان فى شهادته، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بحيازة طلقات نارية داخل المحل الخاص به، وبالذهاب إليه وتفتيشه وتفتيش المخل الخاص به عثر على عدد من الطلقات النارية بلغت 41 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازة الطلقات النارية بقصد استخدامها بدون تصريح.