تأجيل محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بحلوان

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بمدينة حلوان، لجلسة 4 يناير المقبل.





وأسندت النيابة المتهم "هشام.ف"، صاحب محل، تهمة حيازة طلقات نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وأوضح معاون مباحث قسم حلوان فى شهادته، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بحيازة طلقات نارية داخل المحل الخاص به، وبالذهاب إليه وتفتيشه وتفتيش المخل الخاص به عثر على عدد من الطلقات النارية بلغت 41 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازة الطلقات النارية بقصد استخدامها بدون تصريح.