حبس عاطل لحيازته 10 كيلو هيروين بالإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الإتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.
تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت حوالى 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتفان محمول، وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والهاتفان للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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