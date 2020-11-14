ضمن "حياة كريمة".. أورمان البحيرة تساهم في زواج 6 عرائس أيتام بقيمة 42 ألف جنيه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قامت جمعية الأورمان بمحافظة لبحيرة بتقديم مساعدات زواج بقيمة 42 الف جنيه لعدد 6 عرائس من الأيتام مقدمة من جمعية الأورمان لمساعدتهم فى تجهيز عش الزوجية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا ومساعدة الأرامل والايتام والغير قادرين فى الحياة المعيشية.

وأشاد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بجمعية الاورمان ودورها الفاعل فى تقديم المساعدات للحالات الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بالمحافظة تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.

ووجه محافظ البحيرة بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على كافة الأعمال والجهود التى يتم تنفيذها.

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