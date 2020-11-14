تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية، لجلسة 4 يناير المقبل.




وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.م"، عامل، أنه فى غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجنى عليها " ي.م"، والتى جاوزت اثنتى عشر عامًا، ولم يبلغ سنها ثمانى عشر عامًا ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت المجنى عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.

أخبار تهمك

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

في غياب صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تضارب التصريحات حول مقتله.. من هو محمد المصري الرجل الثاني بالقاعدة؟

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض