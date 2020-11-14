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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية، لجلسة 4 يناير المقبل.









وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.م"، عامل، أنه فى غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجنى عليها " ي.م"، والتى جاوزت اثنتى عشر عامًا، ولم يبلغ سنها ثمانى عشر عامًا ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.



وشهدت المجنى عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.