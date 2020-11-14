فحص 106 آلاف و508 طلاب من أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)

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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة بلغ 106 ألفا و508 طالبات.



وتم فحص 75 ألفا و597 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 30 ألفا و911 من طلاب الحضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.



وتستهدف المبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم.



كما يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الاطفال اثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.