إزالة حالة تعدي في المهد على الأراضى الزراعية بقرية بالمنيا

وجه العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والقرى بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بوقف أعمال البناء والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وقال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير إنه تم إزالة حالة تعدى فى المهد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 130م بقرية دمشير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة بقرية البرجاية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.





تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بعمل حملات نظافة بشكل يومي لاظهار صورة جمالية ونظيفه بالمحافظة.





وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع لمنع انتشار الأمراض بين المواطنين وإظهار شكل جمالي وحضارى.