تغطية غرف الصرف بشارع مصرف إسلام بالخرسانة في بني سويف (صور)

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة إعادة تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، حفاظًا على سلامة المارة بالشارع، والتي قد لاحظ أنها مفتوحة "خلال جولته أمس".





وقامت الوحدة المحلية، تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بن سويف، ومتابعة تنفيذ "عبد الحي سيد" نائب رئيس المدينة، بعمل أغطية خراسانية لتغطية غرف التفتيش بالشارع المذكور، والذي أوضح أنه تم عمل وتركيب 5 أغطية لإغلاق تلك الغرف، كحل وإجراء مؤقت، لحين انتهاء إدارة الصرف المغطى بالري من إعداد وتنفيذ أغطية بالشكل الفني المطلوب لتغطية الغرف وتأمينها ضد أية محاولات للسرقة أوالتلف.



