تغطية غرف الصرف بشارع مصرف إسلام بالخرسانة في بني سويف (صور)
السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:20 م
احمد فتحى الدسوقي
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وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة إعادة تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، حفاظًا على سلامة المارة بالشارع، والتي قد لاحظ أنها مفتوحة "خلال جولته أمس".
وقامت الوحدة المحلية، تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بن سويف، ومتابعة تنفيذ "عبد الحي سيد" نائب رئيس المدينة، بعمل أغطية خراسانية لتغطية غرف التفتيش بالشارع المذكور، والذي أوضح أنه تم عمل وتركيب 5 أغطية لإغلاق تلك الغرف، كحل وإجراء مؤقت، لحين انتهاء إدارة الصرف المغطى بالري من إعداد وتنفيذ أغطية بالشكل الفني المطلوب لتغطية الغرف وتأمينها ضد أية محاولات للسرقة أوالتلف.
وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد لاحظ أثناء جولته عقب أداء صلاة الجمعة "أمس" غرف تفتيش تابعة للري بدون أغطية، مما يشكل خطرًا على أمن وسلامة المارة من المواطنين خاصة الأطفال، فضلًا عن إعاقتها لحركة سير السيارات، حيث وجه المحافظ بسرعة تغطيتها بشكل عاجل وكحل مؤقت، مع التوجيه بتنفيذ حل فني جذري بمعرفة إدارة الصرف بمديرية الري.
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