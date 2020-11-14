محافظ الجيزة يتفقد الكباري الجديدة بالرماية والمنصورية

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد الكباري التى تم انشاءها حديثاً بمنطقتى الرماية والمنصورية، للوقوف علي كيفيه استغلال محيطها وتجميله ليتماشي مع اعمال التطوير الجارية بمنطقة المتحف المصري الكبير مشيراُ ان المنطقة قد شهدت تحولاً جذرياً حضارياً ومرورياً ولاقت استحسان واشادة من قبل المواطنين لما تم انجازة بها .





كما تابع محافظ الجيزة ميدانياً نسب تنفيذ الاعمال بمحور الاربعينى والذى يربط محور محمد انور السادات ( ترسا ) بمحور المنصورية، حيث تم الدفع بمعدات ورفعها اعلى العقارات المنزوع ملكيتها والتى تم تعويض اصحابها والمتعارضه مع مسار المشروع وذلك لسرعة ازالتها لاستكمال انشاء مسار المحور والذي سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية ويعد محور بديل حال الاضطرار الى القيام بأى أعمال غلق لشارع الاهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.



وتفقد المحافظ اعمال توسعة ورصف طريق المريوطية حيث يتم ازاله التعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتوسعته ليصل عرضه الى 28 م وتحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال، إضافة الى معاينة الساحات والفراغات المتواجدة بالطريق واراضى املاك الدولة لبحث امكانية الاستفادة القصوى منها .



كما تابع اعمال استكمال الممشي الحضاري لترعة المريوطية وكباري المشاه موجها بسرعه الانتهاء من الاعمال وتوقيع الحجز الادارى والغرامات على اى منشأة تقوم بالاعلان بالمخالفة على الاعمدة والحوائط مشيراً انه جارى اعادة تأهيل جزء من مسار ترعه المريوطية نطاق مركز ومدينة ابو النمرس لاستخدامها في توسعة الطريق ولتحقيق تكامل فى التنسيق العام له .



الجوله التي قام بها محافظ الجيزة رافقة خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافه .



