الطالع الفلكي السّبت 14/11/2020..تِهْنِئَة بِالعَرَبِى!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 5 هاتُور قبطى ، 14 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 28 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كلّمْنِى عَرَبِى)-أيْوَه كِدَه إنطأها.(فؤاد المهندس من فيلم رجل فى العالم-1972)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لتقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمروالمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى السّابعة و7 دقائق صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ، لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، التوتروالميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن الولادة للقمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.





بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أوحرق البخور للتحرر من التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوءالنجوم يعنى أن الليلة مُلائمة للقيام بأعمال تتصف بالخفاء كأن نرغب فى تخزين الأموال فى البنوك أو نقل مُمتلكات من منزل لآخر دون لفت الأنظار الحاسدة، تطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين،تنظيف المنزل من الكراكيب أوالخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر، الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء ، غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة ، عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات و التجمّعات والمكوث داخل المنزل، عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ،كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات ، المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*الليلة الكبيرة دِيفَالِى ضِيَاء ، فى بلاد الهند

اليوم بمشيئة الله تعالى يحل موعد أكبر مهرجانات الهند وهو ديفالى ضِيَاء، ديوالى هو يوم عيد رسمى قومى وعطلة رسميّة فى جمهوريّة الهند ، يقوم فيه الأطفال والنساء الصغار والكبار بحمل مصابيح زيتيّة مُضاءة كمُحاولة لزيادة قوّة النّور والضّياء الآخذة فى التناقص بسبب دخول فصل الشّتاء ،يقوم المُسْلِمُون فى الهند بتهنئة الهندوس بكلمة مُبَارَكْ فى عيدهم هذا ، ديفالى ترجمتها مهرجان الأنوار أو طابور الأنوار لأن المُحتفلين يقومون بوضع مصابيحهم الزيتيّة فى صفوف ، جديرٌ بالذّكر أنّ مُقاومة قوى الظلام بإشعال المصابيح مُنتشر فى ثقافات مُختلفة (ديفالى ضِيَاء الهندى، الأيام السبعة الفرعونى، المصابيح فى التّيبيت ، ساتورنَاليَا الرّومانى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الثور: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج السّرطان: عليك بالإسترخاء والإبتعاد عن الضجيج والتوتّر العصبى بزيارتك للمُتنزهات أو الإنعزال بصومعتك لإعادة شحنك بالطاقة الإيجابيّة.





برج الأسد: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج العذراء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الميزان: لا تُعطِ سِرَّكْ خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج العقرب: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص المُستمر لتلك المُمتلكات وعمليات صيانتها ،المال السّايب.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الحوت: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء أحد تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.