"مواطنين ضد الغلاء":البلاك فرايداي بدأ يفقد قوته بسبب التخفيضات الوهمية (فيديو)

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن "البلاك فرايدي" بدأ يفقد قوته نظرًا لتلاعب التجار ووضع تخفيضات وهمية وغير حقيقية الأمر الذي جعله يفقد مصداقيته.





وأضاف "محمود "، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن "البلاك فرايدي" لا يخضع لمظلة قانونية الأمر الذي جعل التجار يتلاعبون، أما الأوكازيون الصيفي والشتوي يخضع لمظلة قانونية وبالتالي هو محكم.





وأكد أن السوق يعاني من ركود كبير ليس في مصر فقط بلا بالعالم كله، لذا يجب وضع تخفيضات حقيقية وعروض مغرية على السلع حتى يجذب الزبون.





وأوضح رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، أن السيدات لديها وعي كبير فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية، لافتًا إلى أنه في سنة من السنوات استفاد من البلاك فرايدي إدارة مرور القاهرة، حيث أنه كان هناك حالة زحام كبيرة في إحدى المولات وكان السيارات المنتظرة تم "كلبشتها" لوقوفها في الممنوع.





وجه أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة تحذيرية لـ التجار بسبب التلاعب في عروض "البلاك فرايدي"، موضحًا أن غرامات التلاعب في عروض البلاك فرايدي تبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.





وأكد "سمير"، خلال تصريحات صحفية، أن هناك عروض وهمية، معلقًا: "ليست كل العروض والخصومات حقيقية في البلاك فرايدي".





وتابع: "حذرنا التجار من الخروج على قوانين حماية المستهلك أثناء التعامل مع المستهكلين"، مؤكدًا أنه يجب على التجار الالتزام بقانون حماية المستهلك.



