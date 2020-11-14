"الأسقفية" تواصل مشروع معًا لأجل مصر بمحاضرة لشباب العجمي

استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" في مجتمع العجمي بالإسكندرية وذلك بالاشتراك مع مؤسسة الفرح لرعاية ذوي القدرات الخاصة.





وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، أن المطران سامي شحاتة نائب مطران شمال إفريقيا للكنيسة الأسقفية قد قدم محاضر عن قبول الأخر والتعايش السلمي.





وتساءل المطران في محاضرته: "من هو القريب؟ وأجاب هو من يقدم محبة إلى الكل سواء مختلف عنه فى اللون أو الجنس أو حتى فى المعتقد مؤكدًا أن الله أمرنا بحب القريب وهو مصدر المحبة".





واعتبر المطران سامي أن مصر قدمت للعالم نموذجا للتعايش السلمي مضيفًا: كانت مصر قديمًا بوتقة انصهرت بها كل الخبرات المسيحية والمسلمة وانتجت نسيجًا وطنيًا ينم عن بركة أعز الله بها مصر عن باقى البلاد





وأشار المطران سامي إلى أن التطرف أو التعصب يأتى من الجهل بالأخر ومحاولة طمس كل طرف للإرث المبنى بيننا عبر العصور مؤكدًا أن الخطاب غير الواعى بهذا الإرث يخلق حالات من التوتر استطاعت مصر أن تتغلب عليها عن طريق انفتاح المجتمع المسيحى على المجتمع العام وعدم العزلة داخل الجدران وهذا مانفعله وما نتبناه ككنيسة مع مؤسسة مصر الخير فى مشروعات معًا من أجل تنمية مصر





واستكمل المطران: نحتاج لمشروعات مشتركة ونحتاج لحوار مسيحي إسلامي يتضمن التأكيد على ثقافة الحوار والتعايش السلمى والوصول لنقاط مشتركة وإصلاح الخطاب الدينى وإبعاد الاستقطاب السياسى عن الخطاب الدينى وتقبل التعددية والاختلاف والانفتاح على الثقافات المختلفة





يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.





من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.



