الرياضة تناقش الاستعدادات التنفيذية مع وزارة السياحة والآثار للدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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عقدت وزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا مع وفد وزارة السياحة والآثار؛ لبحث أطر التعاون المشترك على صعيد تنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الإفريقية؛ والتي من المقرر تنفيذها في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

واستعرض اللقاء أبرز نقاط التعاون بين مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب المعنى بتنفيذ المنحة ووزارة السياحة والآثار والتي من بينها تحديد المزارات السياحية والأثرية التى سيتم إدراجها ضمن أجندة المنحة لتتاح الفرصة للشباب الإفريقي المشاركين التعرف على المعالم السياحية والحضارية لمصر، إضافة إلى بحث إسهامات وزارة السياحة والآثار فى دعم المنحة من خلال الشركات الوطنية المصرية، والتسويق من خلال هيئة تنشيط السياحة التي كان لها دورا فعالا فى فعاليات الدفعة الأولى. 

وكما تم الاتفاق على إدراج الأفلام الوثائقية التى تجهزها هيئة تنشيط السياحة المصرية ضمن برنامج المنحة، واعطاء المتحف المصري الكبير اولوية قصوي خلال البرنامج السياحي لما يمثله من مشروع قومي ضخم. 

وأوضح ممثلوا وزارة السياحة والآثار بأنه سيتم دراسة أفكار جديدة وملهمة من شأنها تعزز دور السياحة المصرية وتروج لها داخليًا وخارجيًا من خلال مستفيدي المنحة من الدول الأفريقية وجعلهم سفراء لمصر عند العودة إلى بلادهم؛ ودراسة آلية اشراك منظمة السياحة الافريقية في هذا الحدث الهام الذي يدعم المنحة افريقيًا. 

ومن جانبهم، أشاد فريق عمل مكتب الشباب الإفريقي بدور وزارة السياحة والآثار خلال تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر، وكذا برنامج متطوعين الاتحاد الافريقي خاصة الجلسة التي القاها السيد الدكتور وزير الآثار وقتها الدكتور خالد العناني بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة ايه شابي مبعوث الشباب الافريقي في ديسمبر 2019 بالمركز الأوليمبي بالمعادي. 

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة الإفريقية خلال شهر يونيه 2019 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي ضمن أنشطة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي 2019 والتي وجه بها الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدي شباب العالم. وتعد منحة ناصر هي اول منحة افريقية لنقل تجربة مصر التنموية للقيادات التنفيذية الشابة في القارة، فضلًا عن كونها إحدي آليات تفعيل ميثاق الشباب الافريقي وأجندة افريقيا 2030 وشراكة الجنوب جنوب.

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