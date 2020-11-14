ريال مدريد يستقر على بدلاء راموس في حال رحيله

استقر نادى ريال مدريد الإسباني على بدلاء سيرجو راموس حال رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدافع الشاب إدواردو كامافينجا هو هدف ريال مدريد الأول لتعزيز الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأضافت الصحيفة أن لاعب بايرن ألابا أيضا ضمن خطط زيدان لتعزيز خط دفاع النادي الملكي حال رحل سيرجو راموس.









يذكر أن راموس ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



