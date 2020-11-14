خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظائرهم في وادي دجلة من أجل حسم صفقة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الدجلاوي ومنتخب مصر الأوليمبي إلى القلعة الحمراء.





ويتفاوض حاليا أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لحسم الصفقة بعدما توقفت لفترة بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.





ويسعى الأهلي لحسم صفقة انتقال أحمد رمضان "بيكهام" إلى صفوفه في ظل رغبة لجنة التخطيط بالنادي الأحمر لضم اللاعب إلى النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.





وكان الأهلي قد تعاقد مع 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد وهم طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر والمغربي بدر بانون.











