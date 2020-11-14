التدخل السريع يقدم الدعم لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية، بعد الابلاغ بتواجد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر ٢٣ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في احدى شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة ٤٣٠ جنيها.



وذكر الشاب أن الام والاب واخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين ويقوم ببيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب تحت عنوان (لاتقل عني معاق) بتاريخ ٢١٦٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الاخصائيين له في تأليف الكتب.



وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله لدار "معانا لإنقاذ انسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.