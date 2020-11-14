خنقتها بإيشارب.. استمرار حبس سيدة لقتلها عروس داخل شقتها بالعمرانية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل عروسة وخنقها بإيشارب داخل شقتها بالعمرانية.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالعمرانية، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليه، وأنها كانت تعرفت عليها منذ فترة.

واعترفت المتهمة بقتل صديقتها، أنها تعرفت عليها في صالة جيم كانوا الاثنان مشتركان بيها، وكانت تتردد عليها كثيرا في شقة الزوجية، ولكن لمرورها بضائقة مالية قررت التخلص منها وكانت تعلم بوجود مشغولات ذهبية داخل شقتها فاستولت عليها،وفرت هاربة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة كانت تتردد على المجني عليها، لانها تربطها بيها علاقة صداقة، فخططت لسرقتها، وأثناء تواجدها قررت خنقها بإيشارب واستولت على مصوغاتها الذهبية.

وكشفت التحقيقات، في وقت سابق، أنه من خلال معاينة الشقة تبين سرقة بعض المحتويات ومن بينها بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها

وافادت التحقيقات، أنها كانت مخنوقة بإيشارب وكانت ترتدي كامل ملابسها، وأن السيدة متزوجة منذ ٦ أشهر

وأوضحت التحقيقات، أن زوجها كان غير متواجد في المنزل كان في العمل، وأن الذي اكتشف الواقعة أحد افراد أسرتها بعدما حاولوا الاتصال بها ولكن دون جدوى، فتوجهوا للمنزل فوجدوها جثة هامدة، وأن الجثة كانت مخنوقة، وكانت ملقاه بصالة الشقة على وجهها

وتستمع جهات التحقيق لأقوال زوج المجني عليها وأسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، وفحص منافذ المنزل للوقوف على ظروف الواقعة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وملقاة بصالة الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الجثة متزوجة منذ عدة أشهر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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