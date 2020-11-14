مصرع شخصين دهستهما سيارة نقل مُحملة بالأسمنت في بني سويف

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي شخصان مصرعهما، في حادث سير، وقع، اليوم السبت، حيث دهستهما سيارة نقل محملة بالأسمنت، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع وادى النيل للاسمنت ببني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفي بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة «شخصين» في العقد السادس من العمر، دهستهما سيارة نقل مُحملة بالأسمنت.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة، كل من: «ابراهيم عبدالحكيم سلامة» 55 سنة، و«نادر خليل عبالقادر» 54 سنة، يقيمان محافظة الدقهلية، ونقلت سيارات الإسعاف جثتيهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي «العام سابقًا».

تم رفع أثار الحادث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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