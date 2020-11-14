محمود يسري لـ"الفجر الفني": "ربع قيراط نجح لإنه فيه ظلم ماشوفناهوش فيه قصص تانية.. وهذا ما حمسني للمشاركة فيه"

"الفجر الفني"

يسري قائلاً: "بدايتي كانت من بنات موسى، وأنا عندي شركة مقاولات، والحمد لله كويسة جدًا، مع إن طبيعة شغلي تخليني ما أحطش حاجة زي كده في دماغي، لكن أنا من زمان وأنا عندي دافع أعمل ده، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لأخويا أحمد يسري، وبالمناسبة هو كان المساعد لمسلسل" ما وراء الطبيعة" مع أحمد حافظ، وكنت طلبت منه ده من زمان، لكنه رفض وقالي لازم تكون الفرصة صح وكويسة؛ لإن في كتير دخلوا المجال ده ومحدش حس بيهم، والحمد لله ربنا كرمني بدور صغير في بنات موسى، وبعد كده دور في أمل حياتي مع الجميلة حنان مطاوع، وكان الدور الحمد لله كويس وحقق نجاح كبير، والحمد لله بسببه دخلت ربع قيراط ".







"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" "إلا أنا"، وتم عرض خمس حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

يُشارك الفنان محمود يسري، في حكاية "ربع قيراط" التي تُعرض حاليًا عبر قناة "DMC"، والتي تقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، وهي من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.وأوضح محمود يسري في تصريح خاص لـ، أن ما حمسه للمشاركة في مسلسل "ربع قيراط" هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد، والدور الذي يقدمه خلال الأحداث مختلف تمامًا عما قدمته في حكاية "بنات موسى"، و"أمل حياتي"، مُضيفًا:"الورق حلو جدًا، والقصة فوق الروعة،والحكاية بتعالج قضايا كتير، وهي قصة جديدة من نوعها تقريبًا ما اتعملتش قبل كده".وأكد محمود يسري أن كواليس العمل رائعة ومليئة بالبهجة، وأن كل الأبطال يتعاملون معًا كأسرة واحدة، مُشيرًا إلى أن المخرج أحمد حسن من المخرجين الواعدين والمحترمين، وأنه يفهم جيدًا الممثل الذي يقف أمامه ويقوم بتوصيل الإحساسيس إليه ببساطة شديدة، وأن الفنانة ريهام عبد الغفور تتمتع بقدر كبير من التواضع و الاحترام، وأن الفنان مصطفى درويش يعتبره أخًا له، وأنه يراه "وحش العالم" أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا.وعن نجاح المسلسل وتصدره للتريند، قال :"تقريبًا شوفنا قصص كتيرة فيها خيانة وحد بيتجوز على مراته، لكن ماشوفناش قصة فيها كم الظلم ده، وللأسف في نماذج كتير محتاجة حد يتكلم عنها، والحمد لله على نجاح تلك القصة".وأعرب محمود يسري عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على دروه، حيث أنه تلقى تعليقات عديدة من قبل الجمهور و زملائي يخبرونه فيها على اعجابهم الشديد بالمسلسل وبالدور الذي قدمه، مُضيفًا :"لقيت ناس كتير جدًا من الوسط بيقولولي إن أدائي مميز، وإني بتعامل على طبيعتي وإني مش شبه حد، وده كرم وتوفيق من عند رب العالمين".وأشار محمود يسري أنه بدأ مشواره الفني من خلال الحكاية الأولى من مسلسل "الإ أنا"، وهي حكاية "بنات موسى"، وأنه يمتلك شركة مقاولات، لكنه منذ طفولته كان يرغب في العمل بهذا المجال، وشجعه شقيقه المونتير أحمد يسري على تحقيق حلمه.وأضاف محمود